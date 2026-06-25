‘MP04ZN0796’ से लॉन्ग ड्राइव बनी आखिरी सफर, अशोकनगर में रात के सन्नाटे में हुआ खूनी अंत

जानकारी के मुताबिक, 24 जून की रात करीब 8:15 बजे सोनी कॉलोनी निवासी 24 वर्षीय मुस्कान जैन अपने 26 वर्षीय ब्वॉयफ्रेंड रितिक सोनी (निवासी एफसीआई के पास) के साथ उसकी नारंगी रंग की कार से इमला की ओर निकली थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनका आखिरी सफर होगा। देर रात टोल प्लाजा के ठीक पहले सड़क किनारे यह कार संदिग्ध हालत में खड़ी मिली। जब पुलिस ने कार का दरवाजा खोला, तो अंदर का नजारा किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था… दोनों खून से लथपथ पड़े थे और उनकी सांसें थम चुकी थीं।