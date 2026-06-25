“अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून”, हेमंत खंडेलवाल ने याद दिलाए वाजपेयी के बोल

Hemant Khandelwal - आज 25 जून है। सन 1975 में आज ही दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। केंद्र सरकार और बीजेपी, आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या का दिन निरूपित करते हुए इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है। इस मौके पर प्रदेश के सभी बीजेपी नेताओं ने आपातकाल की निंदा की है। सीएम मोहन यादव ने इसे लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सोशल मीडिया पर खासे सक्रिय हैं। उन्होंने आपातकाल पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो भी अपने एक्स हेंडल पर पोस्ट किए। हेमंत खंडेलवाल Hemant Khandelwal ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आपातकाल पर बहुचर्चित कविता भी पोस्ट की जिसमें उन्होंने संघ को भंग करने पर गुस्सा जताया था।