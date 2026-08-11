भोपाल-विदिशा फोरलेन से लेकर देवास विस्फोट तक, मोहन कैबिनेट ने लिए ये 5 बड़े फैसले

उदय प्रताप सिंह ने बताया कि होमस्टे प्रोजेक्ट ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की एक अच्छी पहल है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की इस योजना के तहत, स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए एक हज़ार लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। उदय प्रताप सिंह ने बताया कि बलराम कृषि महोत्सव पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 15 जुलाई से अब तक 13 आयोजन हो चुके हैं। किसानों को प्रतिदिन 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं, कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन और ‘White Revolution’ को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।