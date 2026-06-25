रितिक-मुस्कान में प्रेम संबंध था या नहीं…’, 3 मोबाइल-टोपियां खोलेंगी राज, अशोकनगर में अनसुलझी पहेली

लोकेशन को ट्रेस करते हुए जब पुलिस की टीम बुधवार-गुरुवार रात करीब 3 बजे अंधेरे में महाना गांव के करीब पहुंची, तो सड़क किनारे एक जीप खड़ी नजर आई। जीप के करीब जाकर जब पुलिस ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, तो सबके होश उड़ गए। जीप की आगे की सीट पर रितिक और मुस्कान के शव पड़े थे। पूरा केबिन खून से सना हुआ था। प्रारंभिक तफ्तीश में ऐसा लग रहा है कि रितिक के सिर को निशाना बनाकर गोली मारी गई है, जबकि मुस्कान के शरीर पर भी गहरे और गंभीर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस को कार के अंदर से ही एक पिस्टल भी बरामद हुई है, जो इस पूरी घटना की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है।