Reels-Memes बनाने वालों की निकली वैकेंसी, कांग्रेस ने अशोकनगर में निकाली भर्ती

अशोकनगर में रविवार को कांग्रेस ने प्रेसवार्ता कर अपनी इस नई डिजिटल फौज का पूरा खाका पेश किया। जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुशवाह ने कहा कि पार्टी अब वार्ड, विकासखंड, विधानसभा क्षेत्र और जिलास्तर पर युवाओं को नियुक्त करेगी, लेकिन फोकस आम कार्यकर्ताओं पर नहीं, बल्कि डिजिटल इन्फ्लुएंसर, लेखक, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, ब्लॉगर और कार्टूनिस्ट जैसे रचनात्मक लोगों पर है। पार्टी का मानना है कि जो लोग सोशल मीडिया के जरिए जनता की नब्ज पकड़ना जानते हैं, वे कांग्रेस की विचारधारा और संवैधानिक मूल्यों को ज्यादा बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचा सकते है। इस पूरी कवायद में महिलाओ, स्वतंत्र फाकारों व लोक कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी।