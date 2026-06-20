ट्रेन में झपकी पड़ी भारी, अशोकनगर में कृषि मंत्रालय की इंजीनियर का 77 हजार का सामान चोरी

Train Theft Incidents: चलती ट्रेनों में सफर के दौरान अगर आपकी भी आंख लग जाती है, तो सावधान हो जाइए। आजकल ट्रेनों में सक्रिय शातिर चोर यात्रियों की इसी नींद की झपकी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही यात्री की पलक झपकती है, चोर वारदात को अंजाम देकर गायब हो जाते हैं। ताजा मामला कृषि मंत्रालय की महिला इंजीनियर (Agriculture Ministry engineer) के साथ सामने आया है, जो सफर के दौरान नींद आते ही शातिर चोरों का शिकार बन गईं। चोर उनका लैपटॉप, मोबाइल, नकदी और सरकारी पहचान पत्र ले भागे।