‘प्रोडक्ट लाइक करो, रोज 3000 कमाओ’, अशोकनगर में नए तरीके से ठगाया युवक, लाखों का लगा चूना

टेलीग्राम पर मोनिका मिश्रा ने उसे एक क्यूआर कोड भेजा और उस पर रजिस्ट्रेशन करने कहा। जहां सबसे पहले मोनू से एक खाते में 19999 रुपए ट्रांजेक्शन कराए गए। इसके बाद तीन बार तीन अलग-अलग खातों में 20-20 हजार रुपए, एक खाते में 25 हजार, एक बार 10 हजार और एक बार 5500 रुपए ट्रांजेक्शन करा लिए गए। भरोसा करके मोनू रोजाना दो से तीन हजार रु.कमाई के लालच में ट्रांजेक्शन करता रहा और 7 बार में उसके खाते से एक लाख 20 हजार 499 रुपए ट्रांजेक्शन करा लिए गए। जब उसे धोखाधड़ी का अहसास हुआ तो शनिवार को देहात पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत की, पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर मामले को जांच शुरू कर दी है।