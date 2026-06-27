किसी और ने किया ऋतिक- मुस्कान का मर्डर, ऑनर किलिंग की आशंका! अशोकनगर में उलझी पुलिस

Ashoknagar Case- अशोकनगर में प्रेमी जोड़े के कार में खून से लथपथ मिले शव के सनसनीखेज मामले में रहस्य गहराता जा रहा है। प्रथम दृष्टया पुलिस इसे हत्या के बाद आत्महत्या मान रही है, लेकिन घटनास्थल के हालात, बर्बरता का स्तर और हिंग्लिश में लिखा सुसाइड नोट किसी डबल मर्डर की खौफनाक साजिश की ओर भी इशारा कर रहे हैं। चर्चा है कि यह ऑनर किलिंग का मामला भी हो सकता है। ऐसे में इस हाई-प्रोफाइल मामले को सुलझाने के लिए अब पुलिस Ashoknagar Police की एसआईटी हर संभावित पहलू की गहराई से पड़ताल कर रही है।