Ashoknagar news: तीसरी रेल लाइन का काम शुरू,16 ट्रेनें निरस्त, 48 के रूट बदले, देखें List

इस मेगा ब्लॉक का सीधा असर एमपी में बीना और अशोकनगर-गुना रूट से गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनों पर पड़ेगा। रेलवे के मुताबिक, इस दौरान 10 ट्रेनों को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है, जबकि 48 ट्रेनों को बदले हुए रूट से चलाया जाएगा। इसके अलावा 12 ट्रेनें ऐसी हैं जो अपने तय स्टेशन के बजाय दूसरे स्टेशनों से शुरू या खत्म होंगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार, बीना यार्ड का यह काम तीन चरणों में होगा। 31 अगस्त तक प्री से प्री-नॉन इंटरलॉकिंग, 1 सितंबर से 12 112 अक्टूबर प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और 13 से एक अक्टूबर तक मुख्य नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा।