5 भाइयों के घरों में रहस्यमयी ढंग से लग रही बार-बार आग, ग्वालियर में अनोखी घटना से दहशत

पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। रात में अचानक कपड़े-बिस्तर जलने लगते हैं। न कोई चूल्हा जल रहा होता है, न बिजली का कोई काम चालू रहता है। झाड़-फूंक कराई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, आग लगने का डर इस कदर है कि पूरा परिवार घर के बाहर सो रहा है। पीड़ित कामता प्रसाद ने बताया कि- 'अगर सामान बचाने के लिए पड़ोसी के यहां रख रहे हैं, तो आग वहां भी लग रही है। इस वजह से अब गांव में भारी दहशत है।' इस मामले पर पूजा मावई, नायब तहसीलदार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आंतरी गांव में पांच भाइयों के घर में रहस्यमय अंदाज में अचानक आग लग रही है। पीड़ितों के घर में कैमिकल, बारूद कुछ नहीं रखा पाया गया है। आग क्यों लग रही है, कारण भी स्पष्ट नहीं है। एफएसएल टीम से घटनास्थल की जांच कराई जा रही है।