मुरैना में सेना के जवान ने की सुसाइड, देर रात तक घर वालों से किया हंसी मजाक, सुबह फंदे पर लटकी मिली लाश

Soldier Commits Suicide In Morena : मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंतर्गत आने वाले पोरसा के किर्राइच रोड पर रहने वाले भारतीय सेना के जवान के घर पर उस समय हड़कंप मच गया, जब जवान का शव उन्हीं के घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी लगते ही इलाके में भी सनसनी फैल गई। जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। बताया जा रहा है कि, वो आधी रात तक परिवार के साथ बहुत अच्छे से हंसते बोले हुए मस्ती कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लूडो खेला। लेकिन, सुबह उनका शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से घर के सभी लोग हैरान रह गए। घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। फिलहाल, पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।