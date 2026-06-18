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मुरैना में सेना के जवान ने की सुसाइड, देर रात तक घर वालों से किया हंसी मजाक, सुबह फंदे पर लटकी मिली लाश

Soldier Commits Suicide : सुबह जवान का शव फंदे पर लटका मिलने से घर के सभी लोग हैरान रह गए। घटना के बाद से परिवार सदमे में है। फिलहाल, पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुट गई है।

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मुरैना

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Mohammad Faiz Mubarak

Jun 18, 2026

Soldier Commits Suicide

Soldier Commits Suicide (मुरैना में सेना के जवान ने की आत्महत्या Photo Source- Patrika)

Soldier Commits Suicide In Morena : मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंतर्गत आने वाले पोरसा के किर्राइच रोड पर रहने वाले भारतीय सेना के जवान के घर पर उस समय हड़कंप मच गया, जब जवान का शव उन्हीं के घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी लगते ही इलाके में भी सनसनी फैल गई। जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। बताया जा रहा है कि, वो आधी रात तक परिवार के साथ बहुत अच्छे से हंसते बोले हुए मस्ती कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लूडो खेला। लेकिन, सुबह उनका शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से घर के सभी लोग हैरान रह गए। घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। फिलहाल, पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।

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Published on:

18 Jun 2026 01:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / मुरैना में सेना के जवान ने की सुसाइड, देर रात तक घर वालों से किया हंसी मजाक, सुबह फंदे पर लटकी मिली लाश

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