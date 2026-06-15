Morena Train Accident: ‘पहले पैर कटा फिर 2 हिस्सों में बंटा शरीर…’ भूत-प्रेत से दूर होने गई थीं बागेश्वर धाम, टकरा गई मौत

हादसे में जान गंवाने वाली बिरमा देवी बागेश्वर धाम से दर्शन कर लौट रही थीं। उनके भतीजे हंजसार सिंह ने रोते हुए बताया कि वह मौसी के साथ भूत-प्रेत बाधा से मुक्ति की कामना लेकर बागेश्वर धाम गए थे। वापसी के दौरान हेतमपुर के पास किसी ने ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैला दी। देखते ही देखते डिब्बे में भगदड़ मच गई। लोग एक-दूसरे को धक्का देते हुए दोनों गेटों से बाहर निकलने लगे। हंजसार किसी तरह पटरी के दूसरी ओर पहुंच गए, लेकिन उनकी मौसी ट्रैक पार करते समय पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आ गई। उन्होंने बिलखते हुए कहा, पहले उनका पैर कटा, फिर शरीर दो हिस्सों में बंट गया।