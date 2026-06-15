15 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

मेरे सामने बीवी-बच्चा कट गया, यात्री ने रोते-रोते सुनाया मुरैना ट्रेन हादसे का खौफनाक मंजर

Morena Train Accident : मुरैना में हुए ट्रेन हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। शुरुआती जांच के अनुसार, आग लगने की अफवाह फैलने के कारण ट्रेन रोकी गई थी, जिसके चलते यात्री नीचे उतर गए थे। इसी बीच दूसरी पटरी पर आई अन्य ट्रेन की चपेट में आ गए।

2 min read
Google source verification

मुरैना

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jun 15, 2026

Morena Train Accident

Morena Train Accident (यात्री ने रोते-रोते सुनाया मुरैना ट्रेन हादसे का खौफनाक मंजर Photo Source- Patrika)

Train Accident : एक अफवाह.. कुछ देर की अफरा-तफरी और पलक झपकते ही 4 जिंदगियां हमेशा के लिए खामौश हो गईं। मध्य प्रदेश के मुरैना में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे ने एक बार फिर पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। बता दें कि, खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह ने यात्रियों के बीच ऐसा डर का माहौल बनाया कि, आनन फानन में कई यात्री जान बचाने के लिए ट्रेन से कूद पड़े, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि, जान बचाने के लिए उठाया गया उनका वो कदम उनकी मौत का कारण बन जाएगा। दूसरी लाइन से गुजर रही पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आने से तीन महिलाओं और एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई।

इस भीषण हादसे के बाद आरपीएफ, जीआरपी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों समेत जिले की एसपी, कलेक्टर मौके पर तैनात रहे और हालात को काबू में करने के लिए जरुरी कदम उठाए।

नदीम ने रोते-रोते सुनाया भयावह मंजर

हादसे में जान गवाने वाली रुखसाना के पति नदीम ने उस भयावह मंजर को याद करते हुए बताया कि, 'किसी ने जनरल कोच की अलार्म चेन को खींच दी था। जैसे-जैसे ट्रेन रुक रही थी लोगों क बीच आग लगने की अफवाह बढ़ती जा रही थी। ट्रेन के सभी यात्रियों के बीच दहशत फैल गई। हालांकि, मैंने किसी तरह का धुआं या लपटें नहीं देखी, लेकिन एकाएक लोगों के बीच भगदड़ की स्थिति बन गई। भगदड़ मचने के बाद मैंने अपने बड़े बेटे रिजवान को ऊपर वाले बर्थ में बैठाकर पत्नी रुखसाना और छोटे बेटे असद को ट्रेन से बाहर खड़ा कर दिया। मैं दोनो को ट्रेन और सामने वाले ट्रेक से दूर खड़ा करके अपने बड़े बेटे को लेने लौट गया। लेकिन, जब मैं वापस लौटा तबतक सामने से ट्रेन गुजर रही थी। जब ट्रेन आगे चली गई तो ट्रेक पर मेरे बच्चे और पत्नी की शव पड़े नजर आए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि, मैने दोनों को पटरी से दूर छोड़ा था, पर वो दोनों ट्रेन की चपेट में कैसे आ गए?

कैसे हुआ हादसा

बता दें कि, मुरैना जिले के हेतमपुर और धौलपुर स्टेशन के बीच उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस अचानक चेन पुलिंग के कारण ट्रैक पर रुक गई। मिली जानकारी के अुसार, ट्रेन के जनरल कोच में आग लगने की अफवाह फैलने से ये अफरा-तफरी मची थी। जनरल कोच में बैठे यात्रियों में भगदड़ जैसे हालात बन गए। लोग अपनी सुरक्षा की चिंता में ट्रेन से नीचे उतरने लगे और कई यात्री ट्रैक की ओर दौड़ पड़े, लेकिन घबराहट में लिया गया फैसला चार लोगों की जिंदगी लील गया। इंटरसिटी एक्सप्रेस से उतरे कुछ यात्री पास की अप लाइन पर खड़े हो गए। तभी उस ट्रैक पर तेज रफ्तार से फिरोजपुर-सिवनी पातालकोट एक्सप्रेस गुजरी और ट्रैक पर मौजूद चार यात्रियों को चपेट में ले लिया। हादसा इतना अचानक हुआ कि, किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। मौके पर ही तीन महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई।

मामले की जांच जारी

घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी, रेलवे अधिकारी और जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया। मुरैना एसपी धर्मराज मीणा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीमों को मौके पर भेजा गया था। वहीं झांसी रेल मंडल के डीआरएम अनुरुद्ध कुमार के मुताबिक जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां रेलवे ट्रैक पर मोड़ है। इसी वजह से यात्रियों को सामने से आ रही ट्रेन दिखाई नहीं दी। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह अफवाह के बाद हुई चेन पुलिंग और यात्रियों का ट्रैक पर उतरना सामने आया है।

एमपी में 54 हजार सरकारी स्कूल एक शिक्षक के भरोसे, ‘AAP’ नेता संजय सिंह का बड़ा बयान

ये भी पढ़ें
AAP leader Sanjay Singh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Jun 2026 01:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / मेरे सामने बीवी-बच्चा कट गया, यात्री ने रोते-रोते सुनाया मुरैना ट्रेन हादसे का खौफनाक मंजर

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Morena Train Accident: लोको पायलट ने लगाए थे ‘इमरजेंसी ब्रेक’, 90 की स्पीड में नहीं रुकी ट्रेन, ट्रैक में उड़े चीथड़े

Morena Train Accident: हादसे में 4 मौतों की पुष्टि (Photo Source - Patrika)
मुरैना

Morena Train Accident: ‘पहले पैर कटा फिर 2 हिस्सों में बंटा शरीर…’ भूत-प्रेत से दूर होने गई थीं बागेश्वर धाम, टकरा गई मौत

Morena Train Accident: अफवाह ने ले ली जान (Photo Source - Patrika)
मुरैना

Morena: लोग चिल्लाए- ट्रेन में आग! 250 यात्री उतरे, दूसरे ट्रेक पर कुचलती चली गई पातालकोट एक्सप्रेस

Patalkot Express runs over 4 people in Morena
मुरैना

Morena Train Accident: मुरैना ट्रेन हादसे का LIVE VIDEO, आग की अफवाह के बाद पटरियों पर उतरे यात्री दूसरी ट्रेन की चपेट में आए

morena train accident live video
मुरैना

एमपी में एक और ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत, नवविवाहिता को फंदे से उतार ले गया ससुराल पक्ष

Rani Pachori Suicide
मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.