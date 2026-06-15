मेरे सामने बीवी-बच्चा कट गया, यात्री ने रोते-रोते सुनाया मुरैना ट्रेन हादसे का खौफनाक मंजर

हादसे में जान गवाने वाली रुखसाना के पति नदीम ने उस भयावह मंजर को याद करते हुए बताया कि, 'किसी ने जनरल कोच की अलार्म चेन को खींच दी था। जैसे-जैसे ट्रेन रुक रही थी लोगों क बीच आग लगने की अफवाह बढ़ती जा रही थी। ट्रेन के सभी यात्रियों के बीच दहशत फैल गई। हालांकि, मैंने किसी तरह का धुआं या लपटें नहीं देखी, लेकिन एकाएक लोगों के बीच भगदड़ की स्थिति बन गई। भगदड़ मचने के बाद मैंने अपने बड़े बेटे रिजवान को ऊपर वाले बर्थ में बैठाकर पत्नी रुखसाना और छोटे बेटे असद को ट्रेन से बाहर खड़ा कर दिया। मैं दोनो को ट्रेन और सामने वाले ट्रेक से दूर खड़ा करके अपने बड़े बेटे को लेने लौट गया। लेकिन, जब मैं वापस लौटा तबतक सामने से ट्रेन गुजर रही थी। जब ट्रेन आगे चली गई तो ट्रेक पर मेरे बच्चे और पत्नी की शव पड़े नजर आए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि, मैने दोनों को पटरी से दूर छोड़ा था, पर वो दोनों ट्रेन की चपेट में कैसे आ गए?