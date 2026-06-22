मुरैना में ‘ठांय-ठांय’, बदमाशों ने घर पर की ताबड़तोड़ 16 राउंड फायरिंग, वीडियो वायरल

Morena Firing CCTV video- मध्य प्रदेश केमुरैना शहर की आजाद नगर कॉलोनी में उस समय दहशत फैल गई, जब दो बाइकों पर सवार चार बदमाशों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए करीब दो मिनट में 16 राउंड फायरिंग कर दी। बदमाश लगातार गालियां देते हुए मकान मालिक को बाहर निकलने की धमकी देते रहे। हालांकि मकान मालिक ने दीवार के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। मामला रविवार रात का बताया जा रहा है।