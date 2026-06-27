‘स्कर्ट पहनकर मैदान में उतरी तो…’, हॉकी खिलाड़ी कृष्णा शर्मा के संघर्ष की कहानी

हॉकी इंडिया द्वारा घोषित 24 सदस्यीय टीम 5 से 14 जुलाई तक यूनाइटेड किंगडम(यूके) के दौरे पर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका और बेल्जियम की जूनियर टीमों के खिलाफ सात अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलेगी। कृष्णा पहली बार भारतीय जर्सी पहनकर विदेश में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनकी उपलब्धि ने ग्वालियर-चंबल ही नहीं, पूरे अंचल का गौरव बढ़ाया है। अंबाह के ग्राम बरबाई निवासी कपूरचंद्र बरोलिया बताते हैं कि उनके दामाद सुनील शर्मा और बेटी माया शर्मा ने अपनी होनहार सुपुत्री कृष्णा को ग्वालियर रहकर अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए तैयार कराया। सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने बेटी के सपनों को कभी रुकने नहीं दिया। पिता की दिलाई साइकिल से कृष्णा रोज करीब आठ किलोमीटर का सफर तय कर अभ्यास के लिए अकादमी पहुंचती थीं।