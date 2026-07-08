‘कोई आपका पीछा कर रहा…’, बैंक से रुपए निकालकर जाते समय रहें सतर्क, कटनी में गिरोह छीन लेता पैसे

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरोह का नेटवर्क मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के 15 से अधिक जिलों तक फैला हुआ था। मामले की शुरुआत 19 मई 2026 को उमरियापान थाना क्षेत्र स्थित जिला सहकारी बैंक में हुई दिनदहाड़े की चोरी से हुई। बैंक से 50 हजार रुपये और सरकारी दस्तावेज लेकर निकले सेल्समैन रघुवीर सिंह बागरी का बैग कुछ ही देर में गायब हो गया। दिनदहाड़े बैंक परिसर के बाहर हुई इस घटना ने पुलिस को चुनौती दी। पुलिस अधीक्षक अभिनव विश्वकर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, एसडीओपी स्लीमनाबाद आकांक्षा चतुर्वेदी, सीएसपी नेहा पच्चीसिया और डीएसपी मुख्यालय रत्नेश मिश्रा के मार्गदर्शन में माधवनगर, उमरियापान, एनकेजे, रंगनाथ थाना, साइबर सेल और सीसीटीवी टीम की संयुक्त टीम गठित की गई।