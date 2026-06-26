जमीन विवाद में फिर घिरे संजय पाठक, पीड़ितों की शिकायत पर विधायक के खिलाफ जांच शुरु

MLA Sanjay Pathak - कटनी जिले के विजयराघवगढ़ के विधायक संजय पाठक MLA Sanjay Pathak पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगा है। उनपर एक परिवार ने अपनी 50 साल पुरानी जमीन खाली कराने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि विधायक संजय पाठक का नाम लेकर हमसे जमीन खाली करने को कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, विरोध जताने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। परिवार ने इस संबंध में जिले के कलेक्टर-एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। परिवार ने सुरक्षा भी मांगी है। जिला प्रशासन ने शिकायत पर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है। बता दें कि एक हथियार डीलर ने भी संजय पाठक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है जिसपर सुनवाई चल रही है।