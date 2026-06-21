International Yoga Day : अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कटनी में गूंजा ‘स्वस्थ आयु के लिए योग’ का संदेश

Yoga For Healthy Life : 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार सुबह देश के अलग अलग शहरों की तरह मध्य प्रदेश के कटनी जिले में भी पूरे उत्साह के साथ सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस साल की थीम 'स्वस्थ आयु के लिए योग' निर्धारित की गई है। इसी के तहत जिलेभर के स्कूलों, महाविद्यालयों, शासकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, माधवनगर में आयोजित किया गया।