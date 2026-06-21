घर की छत और सूरज के ‘योग’ से पैदा हो रही 1000 मेगावाट बिजली, उपभोक्ता से उत्पादक बन रहे एमपी के लोग

मौजूदा समय में मध्य प्रदेश की सभी क्षेत्रों से बिजली पैदा करने की क्षमता 26012 है। इसमें से करीब 6 हजार मेगावाट बिजली थर्मल पावर प्लांट पैदा करते हैं, जिनमें कोयले का उपयोग होता है। यही कोयला कार्बन उत्सर्जन का बड़ा कारण है। इस अद्श्य दुश्मन से प्रदेश सरकार ही नहीं, बल्कि समूचा विश्व परेशान है। राज्य के लोग इससे लड़ने के लिए तैयार हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार भी लोगों की हर दृष्टि से आर्थिक मदद कर रही है।