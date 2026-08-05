MP News: एमपी में जनता पर महंगाई की एक और मार, बस का सफर हुआ महंगा

परिवहन विभाग के द्वारा बसों के किराये में 75 पैसे प्रति किमी की बढ़ोत्तरी किए जाने के बाद अब 100 किमी के सफर का किराया 200 रुपये देना होगा। पहले 100 किमी तक के सफर के लिए यात्रियों को 125 रुपये किराया चुकाना पड़ता था। बता दें कि दो दिन पहले बस ओनर्स एसोसिएशन के साथ परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बैठक की थी और इस बैठक के बाद इस तरह के संकेत दिए गए थे कि जल्द ही बसों के किराये में बढ़ोत्तरी की जाएगी।