बीजेपी के दिग्गजों ने बता दी हकीकत, दतिया के भितरघातियों पर अब दिल्ली से होगा एक्शन

MP BJP- दतिया उपुचनाव में शिकस्त खाने के बाद भाजपा ने हार पर चिंतन और मंथन शुरू कर दिया है। पार्टी ने दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया। प्रदेश महामंत्री गौरव रणदीवे और वरिष्ठ नेता अंबाराम कराड़ा को हार के कारण खोजने की जिम्मेदारी सौंपी। समिति के समक्ष बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं और मंत्रियों ने दतिया में हार की सच्चाई बताई। कमेटी की रिपोर्ट पर पार्टी ने कड़ा कदम उठाते हुए दतिया जिले की बीजेपी की पूरी टीम हटा दी है। रिपोर्ट को दिल्ली नेतृत्व को भेज दिया गया है। इसके आधार पर भितरघातियों पर और कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है।