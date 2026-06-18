सड़क पर लहूलुहान पड़े बुजुर्ग को एमपी के मंत्री ने खुद अपने हाथों से उठाकर पहुंचाया अस्पताल

Nagarsingh Chauhan - कटनी में राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर बड़वारा थाना क्षेत्र के गुड़ा मोड़ के पास स्कूटी सवार 58 वर्षीय एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन सहित फरार हो गया। खास बात यह है कि इसी दौरान वहां से गुजर रहे मध्यप्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान Nagarsingh Chauhan ने संवेदनशीलता दिखाई। उन्होंने न केवल अपना काफिला रुकवाया बल्कि बुरी तरह घायल बुजुर्ग को खुद अपने हाथों से उठाया और एंबुलेंस का इंतजार किए बिना अपने वाहन से अस्पताल भी पहुंचाया। हालां​कि बुजुर्ग की जान नहीं बचाई जा सकी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हिट एंड रन के इस केस में अब पुलिस अपनी कार्यवाही में लग गई है। बड़वारा टीआइ ने बताया कि अत्यधिक खून बह जाने के कारण बुजुर्ग की मौत हुई