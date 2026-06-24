बिना ऑक्सीजन वाली एंबुलेंस से कटनी से जबलपुर पहुंचाया कैंसर मरीज, रस्सी से बंधा था गेट

मामले में एम्बुलेंस में तैनात एएमटी कर्मचारी शिवानी ने भी व्यवस्था की पोल खोल दी। उन्होंने बताया कि वाहन की वायरिंग खराब होने से लाइट बंद है और ऑक्सीजन पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी को कई बार मौखिक और लिखित शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं कराया गया। घटना के बाद जिला अस्पताल परिसर में काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। इस मामले पर जब सीएमएचओ डॉ. राज सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। 108 एम्बुलेंस में जो भी तकनीकी कमियां हैं, उन्हें संबंधित एजेंसी से तत्काल दूर कराया जाएगा। उपचार में इस प्रकार की लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।