‘पौधे लगाए नहीं, पाले हैं’, बिजौरी ने 26 साल में उगा दी हरियाली की पीढ़ी

पर्यावरण संरक्षण और जल संकट को देखते हुए साल 2000 में बिजौरी के युवाओं और ग्रामीणों ने मानव जीवन विकास समिति बनाई। शुरुआत प्राकृतिक नालों पर बोरी बंधान बनाकर बारिश का पानी रोकने से हुई। इसके साथ पौधरोपण शुरू हुआ, लेकिन एक संकल्प लिया गया कि जितने पौधों की देखभाल हो सकेगी, उतने ही लगाए जाएंगे। समिति के सचिव निर्भय सिंह ठाकुर ने कहा कि उनके लिए सफलता पौधों की संख्या नहीं, उनका जीवित रहना है। बिजौरी की कहानी यही बताती है कि धरती को हरा करने के लिए हमेशा बड़े बजट या अभियान की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी एक गांव का छोटा-सा संकल्प, कई पीढिय़ों के लिए छांव बन जाता है।