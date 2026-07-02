ट्रेनों में चोरी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, जीआरपी कटनी ने बरामद किए 10.30 लाख के गहने

जानकारी के अनुसार समाजसेवी शंकर महतो का मोबाइल हाट बाजार के दौरान चोरी हो गया था। उन्होंने करीब एक घंटे के भीतर बाकल थाने में शिकायत दर्ज कराई और अगले दिन नई सिम भी ले ली। इसके बावजूद साइबर ठग चोरी हुए मोबाइल के जरिए उनके बैंक खाते तक पहुंच गए और अलग-अलग ट्रांजेक्शन कर 2.10 लाख रुपये निकाल लिए। मोबाइल पर लगातार निकासी के संदेश मिलने पर शंकर महतो बैंक पहुंचे, जहां ठगी का पता चला। उन्होंने इसकी सूचना बैंक प्रबंधन, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और वाकल थाना पुलिस को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी आकांक्षा चतुर्वेदी भी बाकल थाने पहुंचीं और अधिकारियों से जानकारी ली।