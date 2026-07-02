भूख लगने पर शरीर देता है ये 4 संकेत, न करें ओवर ईटिंग, एम्स भोपाल ने बताए टिप्स

Health tips: भागदौड़ भरी जिंदगी में जल्दबाजी में खाना खाने की आदत लोगों को मोटापा, मधुमेह, अपच और तनाव जैसी बीमारियों की ओर धकेल रही है। इससे बचाव के लिए एम्स भोपाल के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ने 'माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस सेशन' आयोजित कर लोगों को सजग होकर खाने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की ट्रेनिंग दी। विशेषज्ञों ने बताया कि जल्दी खाने पर लोग जरूरत से ज्यादा भोजन कर लेते हैं। इससे वजन बढ़ना, गैस, अपच, मधुमेह और पाचन संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। लंबे समय तक यह आदत हृदय रोग और तनाव की वजह भी बन सकती है।