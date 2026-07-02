2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

नामांतरण-पट्टे से जुड़े केसों की ऑनलाइन मिलेगी जानकारी, एमपी में मिलेगी सुविधा

Revenue related matters: नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, भूमि आवंटन से जुड़े सभी केसों की जानकारी पर ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Jul 02, 2026

RCMS पोर्टल: ऑनलाइन देख सकेंगे केस (Photo Source - Patrika)

RCMS पोर्टल: ऑनलाइन देख सकेंगे केस (Photo Source - Patrika)

RCMS Portal: एमपी के भोपाल शहर में राजस्व से जुड़े प्रकरणों का जिले के अफसर अब गुपचुप निराकरण नहीं कर पाएंगे। रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पर अब राजस्व के प्रकरणों की स्थिति ऑनलाइन कर दी गई है। आपत्ति है तो ऑनलाइन वहीं दर्ज कराई जा सकती है। दरअसल शासन लंबे समय से साइबर तहसील की प्रक्रिया कर रहा है। इसमें आवेदन दर्ज करने का काम अब तक था। अब प्रकरणों का निपटान भी ऑनलाइन शुरू किया है। इस समय जिले के विभिन्न नजूल में 300 प्रकरणों को सुझाव आपत्ति के लिए जाहिर है।

ऐसे निकाले प्रकरणों की जानकारी

आरसीएमएस पोर्टल पर इश्तिहार विंडो दी है। इसमें क्लिक करने पर आपको जिला, तहसील व गांव से जुड़े प्रकरणों की डिटेल सामने आ जाएगी। इसमें आप प्रकरण देखकर आपत्ति सुझाव देना चाहें तो यहीं एक नई विंडो ओपन करके दर्ज करवा सकते हैं। इससे प्रकरणों को लेकर संबंधित अफसरों की जवाबदेही बढ़ गई है।

यहां साइबर तहसील में दर्ज नहीं राजस्व प्रकरण

जिले में सायबर तहसील के तहत बैरसिया, हुजूर व कोलार में ही राजस्व के प्रकरण ही शामिल है। पांच नजूल क्षेत्र एमपी नगर, बैरागढ़, टीटीनगर, गोविंदपुरा, सिटी सर्कल को कोई प्रकरण यहां नहीं है। सबसे अधिक प्रकरण हुजूर तहसील के हैं।

इसलिए ये है जरूरी

राजस्व के ज्यादातर प्रकरण जमीन से जुड़े रहते हैं। पहले लोगों को नजूल तहसील में अपने प्रकरणों की जानकारी नहीं होती थी। मिलीभगत से प्रक्रिया पूरी कर आदेश जारी कर दिए जाते थे। अब ऑनलाइन प्रक्रिया होने से आपत्ति लगाकर संबंधित अपनी बात कह सकते हैं। पारदर्शिता बढ़ने से राजस्व प्रकरण घटेंगे, लोगों को भी थोड़ी निश्चितता मिलेगी।

राजस्व प्रकरणों का निपटान सायबर तहसील के माध्यम से तेज हो गया है। ऑनलाइन डिजिटली मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है। इसे प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। - विनोद सोनकिया, एसडीएम

क्या है आरसीएमएस पोर्टल

आरसीएमएस (RCMS - Revenue Court Management System / रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम) राज्य सरकारों द्वारा भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए बनाया गया एक ऑनलाइन ई-गवर्नेंस पोर्टल है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में चल रहे भूमि विवादों की प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और आसान बनाना है। इस पोर्टल के द्वारा नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, भूमि आवंटन और पट्टा, स्थिति की जांच आदि से जुड़े कामों को देखा जाता है। इस पोर्टल के होने से आम नागरिकों को राजस्व न्यायालयों से जुड़े कामों के लिए बेवजह चक्कर नहीं लगाने पड़ते है। उन्हें अपनी जमीन से जुड़ी हर सुनवाई और फैसले की डिजिटल जानकारी मिल जाती है।

156 दिनों से ‘लड्डू गोपाल’ ढूंढ रही पुलिस, ग्वालियर में किया गया SIT का गठन

ये भी पढ़ें
Laddu Gopal Lost in gwalior: पांच महीने से लापता लड्डू गोपाल (Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Jul 2026 02:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / नामांतरण-पट्टे से जुड़े केसों की ऑनलाइन मिलेगी जानकारी, एमपी में मिलेगी सुविधा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिग्विजय के खिलाफ तगड़ी मोर्चाबंदी, एमपी के 3 बड़े नेताओं ने राहुल गांधी से की कार्रवाई की मांग

MP leaders demanded action against Digvijaya from Rahul Gandhi
भोपाल

हत्यारा कचरे में फेंक गया था हेमंत का मोबाइल, भोपाल में बुजुर्ग दंपती हत्याकांड में पुलिस को मिला अहम सुराग

Double Murder Case
भोपाल

आ गए ‘प्रमोशन’ के नए नियम, एमपी में हजारों पात्र कर्मचारी हो गए रिटायर, छलका दर्द

Employees Promotion: सरकार ने तैयारी शुरू कर दी (Photo Source: AI Image)
भोपाल

“मेरे सामने ही जिंदा जल गई पत्नी” बड़वाह के जितेंद्र पांडे रोते हुए बोले- किसी ने नहीं की मदद

Wife of Jitendra Pandey from Barwaha burnt alive in Dausa
भोपाल

एमपी में अब टूटी सड़क, पुल-पुलियों की एप से होगी मॉनिटरिंग, टेबलों पर नहीं घूमेंगी फाइलें

Monitoring By App
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.