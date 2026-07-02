नामांतरण-पट्टे से जुड़े केसों की ऑनलाइन मिलेगी जानकारी, एमपी में मिलेगी सुविधा

आरसीएमएस (RCMS - Revenue Court Management System / रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम) राज्य सरकारों द्वारा भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए बनाया गया एक ऑनलाइन ई-गवर्नेंस पोर्टल है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में चल रहे भूमि विवादों की प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और आसान बनाना है। इस पोर्टल के द्वारा नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, भूमि आवंटन और पट्टा, स्थिति की जांच आदि से जुड़े कामों को देखा जाता है। इस पोर्टल के होने से आम नागरिकों को राजस्व न्यायालयों से जुड़े कामों के लिए बेवजह चक्कर नहीं लगाने पड़ते है। उन्हें अपनी जमीन से जुड़ी हर सुनवाई और फैसले की डिजिटल जानकारी मिल जाती है।