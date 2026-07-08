साइबर सेल ने खोज निकाले गुम हुए 110 मोबाइल, कटनी में 20 लाख की संपत्ति बरामद

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीईआईआर पोर्टल आम नागरिकों के लिए प्रभावी माध्यम बन रहा है। इसके जरिए शिकायत दर्ज करने के साथ उसकी प्रगति भी ऑनलाइन देखी जा सकती है। इससे पुलिस और नागरिकों के बीच समन्वय बेहतर हुआ है और गुम मोबाइलों की बरामदगी में सफलता मिल रही है। एसपी ने बताया कि अभियान के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों की साइबर सेल और संबंधित थाना पुलिस के सहयोग से लगातार सर्चिंग की गई, जिसके परिणामस्वरूप लाखों रुपये कीमत के मोबाइल बरामद हुए।