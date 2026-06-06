6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

ग्वालियर-चंबल में घुट रहा बेटियों का दम, लालच में उजड़ रहे संसार

नोएडा की दो बेटियों ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर के केस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दहेज के लिए महिलाओं को प्रताड़ित करने के मामले थम नहीं रहे हैं। हालांकि सरकार ने महिला अपराधों को रोकने कानून को कसा भी है। फिर भी ग्वालियर-चंबल अंचल में तस्वीर चिंताजनक है।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Jun 06, 2026

report

प्रदेश में घरेलू हिंसा

ग्वालियर. नोएडा की दो बेटियों ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर के केस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दहेज के लिए महिलाओं को प्रताड़ित करने के मामले थम नहीं रहे हैं। हालांकि सरकार ने महिला अपराधों को रोकने कानून को कसा भी है। फिर भी ग्वालियर-चंबल अंचल में तस्वीर चिंताजनक है। नेशनल क्राइम रेकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की हालिया रिपोर्ट बताती है कि दहेज के लिए महिलाओं को जान से मारने में मुरैना और घरेलू हिंसा में ग्वालियर प्रदेश में सबसे आगे है। इन केसों की स्टडी से एक बात और सामने आई है कि अगर लड़का सरकारी सेवा में है तो उसकी बोली लगना आम बात है। लड़के वाले मुंह मांगा दहेज मांगते हैं।

दहेज हत्या के मामले
-मार्च 2024: जौरा के खिटोरा गांव में नव विवाहिता ज्योति को दहेज के लिए जिंदा जलाने की दहलाने वाली वारदात
सामने आई।
-जनवरी 2025: सबलगढ़ के रहू गांव में अंजू शर्मा को दहेज के लिए ससुराल में पीटने और कुएं में फेंकने की सनसनीखेज वारदात।

पैसा, गाड़ी और गहने का चलन
मुरैना में दहेज के लिए 25 महिलाओं की हत्या हुई है। पुलिस कहती है दहेज के लिए महिलाओं की जान लेने या उन्हें सुसाइड के लिए मजबूर करने के पीछे दहेज में कार, गहना और पैसे का लालच है।

दहेज के लिए हत्या
शहर दहेज हत्या प्रकरण
मुरैना 25
रीवा 23
सतना 23
भिंड 20
छतरपुर 21
ग्वालियर 19
सागर 18
प्रदेश में दहेज हत्या के 450 केस दर्ज हुए हैं। इनमें मुरैना पहले पायदान, भिंड चौथे और ग्वालियर 6वें नंबर पर है।

घरेलू हिंसा के मामले
शहर घरेलू हिंसा प्रकरण
ग्वालियर 582
भोपाल 501
इंदौर 474
सागर 413
जबलपुर 264
एनसीआरबी की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में घरेलू हिंसा के 7514 अपराध दर्ज हुए है।

एक्सपर्ट व्यू
दहेज के लिए अपराधों में इजाफा चिंता की बात है। इस पर पूरी तरह लगाम कसना पुलिस और कानून के लिए मुश्किल है। दहेज के लेन-देन पर लगाम कसने के लिए वर और कन्या दोनों पक्ष को आगे आने होगा केवल बातों में इस पर लगाम नहीं कसेगी। दहेज का चलन बढ़ने की बड़ी वजह सरकारी नौकरी वाले दूल्हों की डिमांड है। ऐसे युवकों से शादी करने के लिए कन्या पक्ष के लोग हैसियत से ज्यादा दहेज देने की बात करते हैं शादी तय होने पर दहेज में कमी होने पर विवाद की स्थिति बनती है। दहेज पर लगाम के लिए दोनों पक्षों को संकल्प लेना होगा कि वह न दहेज लेंगे और न देंगे। तब जाकर दहेज के चलन और उसकी वजह होने से वाले अपराधों पर लगाम कसेगी।

-दीपक भार्गव, रिटायर्ड सीएसपी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Jun 2026 06:52 pm

Published on:

06 Jun 2026 06:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ग्वालियर-चंबल में घुट रहा बेटियों का दम, लालच में उजड़ रहे संसार

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Robbery Case: ग्वालियर में सगे भाई-भाभी ने लूटा बहन का घर, चोट का ड्रामा नहीं आया काम

GWALIOR
ग्वालियर

मध्यप्रदेश… दादा-परदादा का घर अब होगा अपना, मिलेगा मालिकाना हक

home
ग्वालियर

ग्वालियर में खौफनाक साजिश: सोते हुए परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश, महिला की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

वारदात का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज आया सामने, मुख्य आरोपी की हुई पहचान।
ग्वालियर

घाटीगांव-तिघरा में गूंजेगा सोन चिरैया का कलरव

Great Indian Bustard
ग्वालियर

‘टि्वशा’ और ‘दीपिका’ ही नहीं, घरेलू हिंसा में ‘ग्वालियर’ सबसे आगे, घुट रहा बेटियों का दम

NCRB Report 2024:
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.