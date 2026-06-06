ग्वालियर में सगे भाई-भाभी ने लूटा बहन का घर, चोट का ड्रामा नहीं आया काम

पुलिस की पूछताछ में शुभम श्रीवास्तव ने बताया कि उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है और इसलिए बहन मोनिका ने उसे व पत्नी पिंकी को घर में अपने साथ रख रखा था। एक दिन पिंकी ने मोनिका की अलमारी के लॉकर में कैश व जेवरात देखे तो उन्हें लालच आ गया और लगा कि इनसे उनकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। इसके बाद शुभम ने अपने दोस्त आसिफ खान और सोनू कौशिक के साथ मिलकर लूट की प्लानिंग की। पिंकी ने प्लानिंग के तहत घर का गेट खुला रखा जिससे दोनों आसानी से घर में घुस सकें और फिर लूट जैसा माहौल दिखाने के लिए अलमारी तोड़ी और घर में भी तोड़फोड़ कराई। इतना ही नहीं पुलिस को गुमराह करने के लिए पिंकी ने खूद को मामूली चोट भी पहुंचवाई।