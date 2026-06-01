भोजशाला पहुंचे हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह, कहा- ये हिंदुओं की दूसरी बड़ी जीत

परिसर में मौजदू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए टी राजा ने कहा कि जब से लोगों का पता चला है कि भोजशाला मंदिर है, तो यहां देश के हर राज्य से लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। यह जीत अंतिम नहीं है। पांच सौ साल के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार धार के हिंदू समाज द्वारा भोजशाला की मुक्ति के लिए बड़ा अंदोलन किया। इसी लिए अयोध्या के बाद भोजशाला हिंदुओं की दूसरी बड़ी जीत है। उन्होंने आगे कहा कि अब यह सिलसिला निरंतर चलेगा। काशी और मथुरा अभी बाकी है और वहां भी सनातन धर्म की जीत होगी। उन्होंने इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को भी धन्यवाद दिया।