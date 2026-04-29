Big Breaking: एमपी में बड़ा हादसा, पिकअप-स्कॉर्पियों में टक्कर, 12 लोगों की मौत

घायल निलेश डावर ने बताया कि सभी मजदूर सुबह लेबड़ के खेतों में काम करने गए थे, जहां 400 रुपए मजदूरी तय हुई थी। शाम को घर लौटते वक्त अचानक यह हादसा हो गया। पिकअप चालक राधेश्याम भी गंभीर रूप से घायल है और बेहोश है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कार्पियो तेज रफ्तार में थी और नियंत्रण नहीं रख पाई। टक्कर के बाद वाहन के एयरबैग तक खुल गए, जिससे हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हादसे में जान गंवाने वालों में कई एक ही परिवार के सदस्य है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि सुल्तानपुर के पूर्व सरपंच मुन्नालाल डावर का पोता, पत्नी सावित्री और 14 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई।