29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

Big Breaking: एमपी में बड़ा हादसा, पिकअप-स्कॉर्पियों में टक्कर, 12 लोगों की मौत

Big Breaking: इंदौर-अहमदाबाद नेशनल हाइवे पर धार के समीप भीषण हादसा, 12 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल, मृतकों में ज्यादातर महिलाएं।

2 min read
Google source verification

धार

image

Shailendra Sharma

Apr 29, 2026

dhar

dhar road accident pickup scorpio collision

Big Breaking: मध्यप्रदेश के धार जिले से बड़ी खबर सामने आई है यहां धार और तिरला के बीच इंदौर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा चिकलिया ब्रिज के पास एक पेट्रोल पंप के सामने उस वक्त हुआ जब लोडिंग वाहन पिकअप (13 जेडटी-6776) और स्कॉर्पियो (एमपी 09 बीई-9997) स्कार्पियो की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहन सड़क से नीचे उतर गए और कोहराम मच गया।

पिकअप में सवार थे करीब 50 मजदूर

जानकारी के मुताबिक पिकअप में करीब 50 मजदूर सवार थे जो लेबड़ क्षेत्र से मजदूरी कर खुशी-खुशी अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान रात करीब 8 से 8:30 बजे के बीच सामने से तेज रफ्तार में आ रही स्कार्पियो ने पिकअप को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन सड़क से नीचे उतर गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है जिनमें 9 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल बताए जा रहे हैं। मृतकों में एक बच्ची भी है, सभी मजदूर समेलिया, नयापुरा, जलोखिया और सुल्तानपुर गांव के निवासी थे।

अस्पताल में मची अफरा-तफरी

भीषण हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीण व पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को चार अलग-अलग वाहनों से अस्पताल पहुंचा। एक साथ बड़ी संख्या में घायलों के पहुंचने से अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। ओपीडी से लेकर वार्ड तक हर जगह खून और चीख-पुकार का दर्दनाक दृश्य नजर आया। परिजन अपनों को ढूंढते हुए बदहवास नजर आए। अस्पताल का आईसीयू वार्ड पूरी तरह घायलों से भर गया। डॉक्टरों के मुताबिक कई घायलों की हालत गंभीर है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। घटनास्थल से कई शव लाए गए, जिनमें एक बच्ची का शव देख परिजन फूट-फूटकर रो पड़े।

400 रुपए की मजदूरी पड़ी भारी

घायल निलेश डावर ने बताया कि सभी मजदूर सुबह लेबड़ के खेतों में काम करने गए थे, जहां 400 रुपए मजदूरी तय हुई थी। शाम को घर लौटते वक्त अचानक यह हादसा हो गया। पिकअप चालक राधेश्याम भी गंभीर रूप से घायल है और बेहोश है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कार्पियो तेज रफ्तार में थी और नियंत्रण नहीं रख पाई। टक्कर के बाद वाहन के एयरबैग तक खुल गए, जिससे हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हादसे में जान गंवाने वालों में कई एक ही परिवार के सदस्य है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि सुल्तानपुर के पूर्व सरपंच मुन्नालाल डावर का पोता, पत्नी सावित्री और 14 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

जमानत के बाद सोनम रघुवंशी के भाई ने किया 2 करोड़ रुपये की हेराफेरी का दावा
इंदौर
Sonam Raghuvanshi bail

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Apr 2026 10:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / Big Breaking: एमपी में बड़ा हादसा, पिकअप-स्कॉर्पियों में टक्कर, 12 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

छुट्टी पर घर लौट रहे अग्निवीर का दिल्ली एयरपोर्ट पर निधन, लेह-लद्दाख बॉर्डर पर थी पोस्टिंग

Agniveer Sandeep Jamra passed away at Delhi Airport returning to his home on leave MP News
धार

MP में यहां खूंखार तेंदुए ने मचाया कहर, युवक ने जान पर खेलकर किया सामना, 4 घायल

Leopard Attack Wreaks Havoc Youth Risks Life to Confront It 4 Injured MP news
धार

भोजशाला सर्वे 124 साल में कई बार, हर बार मिली मूर्तियां-श्लोक, MP HC में सुनवाई थोड़ी देर में

bhojshala dispute hearing in mp high court
धार

चंबल नदी पर बनेगा 24 मीटर चौड़ा ‘4-लेन ब्रिज’, 3 शहरों का बदलेगा ट्रैफिक प्लान

4 lane bridge
धार

डेढ़ साल तक बंद रहेगा एमपी का यह पुल, वाहनों को 5 किमी का लगाना पड़ेगा चक्कर

dharpul
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.