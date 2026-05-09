‘शाही महलों’ में मजदूरों का बसेरा: शाहजहां महल में सुलग रहे चूल्हे, जहांगीर महल बना रैनबसेरा!

ग्वालियर. कहते हैं कि स्मारकों में इतिहास बोलता है, लेकिन ग्वालियर दुर्ग स्थित जहांगीर और शाहजहां महल में इन दिनों इतिहास नहीं, बल्कि मजदूरों की रसोई का तड़का और बच्चों का शोर सुनाई दे रहा है। मध्य प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के सख्त नियम जो कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद स्मारकों में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उन्हें ठेंगे पर रखकर आगा खान कल्चरल सर्विसेज फोरम (एकेसीएसएफ) ने इस ऐतिहासिक धरोहर को रिहायशी कॉलोनी में तब्दील कर दिया है। पिछले कुछ समय से एजेंसी के कर्मचारी यहां दुर्ग के अलग-अलग हिस्सों में रिनोवेशन का कार्य कर रहे हैं। स्मारकों को संवारने का जिम्मा उठाने वाला फोरम खुद ही स्मारक की मर्यादा को धुएं में उड़ा रहा है। अब देखना यह है कि राज्य पुरातत्व विभाग इन शाही मेहमानों को महल से बाहर करता है या नियमों की बलि चढ़ती रहेगी।