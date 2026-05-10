MP News: नौकरी की चाहत में वो 4 साल तक चुप रही, लेकिन बेटी पर बुरी नजर डाली तो टूटा सब्र

पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि पति से अलग होने के बाद वो चार साल पहले बेटी के साथ ग्वालियर में आकर रहने लगी थी। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उसे अपना व बेटी का पेट भरने के लिए नौकरी की जरुरत थी। इसी दौरान उसकी पहचान डबरा के रहने वाले दीपांशु बाथम से हुई। दीपांशु नगर पालिका में कर्मचारी है। दोनों के बीच बातचीत होने लगी तो आरोपी दीपांशु ने उसे नौकरी लगवाने का झांसा दिया। वो उसके घर में आने-जने लगा और फिर नजदीकियां बढ़ाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसे नौकरी की जरुरत थी इसलिए वो खामोश रही और सबकुछ चुपचाप सहती रही। आरोपी दीपांशु बाथम बीते करीब 4 साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहा है और जब भी वो उससे नौकरी लगवाने के बारे में बात करती है तो वो कोई न कोई बहाना बनाककर बात को टाल देता है।