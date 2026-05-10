MP में हजारों लोग पी रहे थे ‘सांप’ वाला पानी, सप्लाई टंकी में मिला मरा सांप, VIDEO

Dead Snake found in water tank: मध्य प्रदेश की संगीत नगरी ग्वालियर से हजारों लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का बड़ा मामला सामने आ रहा। ग्वालियर नगर निगम के वार्ड 10 स्थित घासमंडी इलाके में उस समय हडक़ंप मच गया, जब क्षेत्र की पानी की टंकी में मरा हुआ सांप मिलने की जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि इसी टंकी से पूरे वार्ड में पेयजल सप्लाई की जाती है, जिससे हजारों लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हो गए। मिली जानकारी के अनुसार, इस टंकी से करीब 19 हजार लोगों के घर में पानी सप्लाई किया जाता था। स्थानीय युवकों ने टंकी के अंदर झांककर देखा तो उन्हें उसमें मारा हुआ सांप मिला। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। (MP news)