95 साल में पहली बार शिफ्ट हो रहा पीएम ऑफिस, जानिए पीएमओ के सबसे बड़े अफसर की सैलरी

PM Modi Principal Secretary PK Mishra: नई दिल्ली को भारत की आधुनिक राजधानी बनाए जाने के 95 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) साउथ ब्लॉक से नई इमारतों सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 एवं 2में स्थानांतरित हो रहा है। आज 13 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री Narendra Modi इस नई इमारत का उद्घाटन करेंगे। इस नई इमारत में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव (Principal Secretary to the PM) पीके मिश्रा का कार्यालय भी स्थापित होगा। इस खास मौके पर आइए जानते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा (P. K. Mishra) की सैलरी और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में।