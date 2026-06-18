झारखंड राज्य सभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू: NDA–INDIA की सियासी कसौटी पर दूसरी सीट, क्रॉस वोटिंग पर सबकी नजर

झारखंड में राज्य सभा की दो सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। तीन उम्मीदवारों के मैदान में होने के कारण यह चुनाव काफी रोचक बन गया है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) से बैद्यनाथ राम, कांग्रेस से प्रणव झा, जबकि एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में परिमल नथवानी चुनावी मैदान में हैं।