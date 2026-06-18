झारखंड राज्य सभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू: NDA–INDIA की सियासी कसौटी पर दूसरी सीट, क्रॉस वोटिंग पर सबकी नजर

झारखंड राज्य सभा चुनाव में वोटिंग के लिए जाती कांग्रेस विधायक
झारखंड में राज्य सभा की दो सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। तीन उम्मीदवारों के मैदान में होने के कारण यह चुनाव काफी रोचक बन गया है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) से बैद्यनाथ राम, कांग्रेस से प्रणव झा, जबकि एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में परिमल नथवानी चुनावी मैदान में हैं।
होटल में ठहरे दोनों गठबंधन के विधायक बसों से सीधे विधानसभा पहुंचे। दरअसल, दूसरी सीट पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, जिसे लेकर एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों में क्रॉस वोटिंग की आशंका बनी हुई है। इसी कारण दोनों गुटों ने अपने-अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं।
झारखंड सरकार की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, "हम पूरी एकजुटता के साथ विधानसभा पहुंचे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस समय देश के कई हिस्सों में विधायकों की खरीद-फरोख्त की चर्चा हो रही है, उस दौर में झारखंड अपने आत्मसम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए मजबूती से अडिग रहेगा।"
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