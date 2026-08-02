‘नेपाल-बांग्लादेश जैसा हाल भारत में कर सकते थे’, जंतर-मंतर प्रदर्शन पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान

Abhijeet Dipke: नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर हुए आंदोलन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज के बाद आंदोलन कमजोर होने के बजाय और मजबूत हो गया। उनका आरोप है कि यदि उन्हें उस दिन आंदोलन में जुटी भीड़ का वास्तविक अंदाजा हो जाता तो उसी दिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जा सकता था। हम पड़ोसी देशों जैसी स्थिति बना सकते थे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बदली जानी चाहिए, हम 2029 में अपना राजनीतिक रुख तय करेंगे।