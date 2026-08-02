Sumit Jha Resignation Video: ‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं’ कहने वाला दिल्ली पुलिसकर्मी का डीपफेक वीडियो वायरल, महाराष्ट्र में FIR दर्ज

इस वायरल वीडियो में दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) सुमित झा यह कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि वे अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे रहे हैं। वीडियो में एआई के जरिए उनके चेहरे और आवाज को इस तरह ढाला गया था मानो वे कह रहे हों कि सरकार उन पर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ झूठे बयान देने और उन्हें फंसाने का दबाव बना रही है। वीडियो में डीसीपी को यह कहते हुए दिखाया गया, "ये छात्र आतंकवादी नहीं हैं, देश का भविष्य हैं… मैं झूठ का हिस्सा नहीं बन सकता।"