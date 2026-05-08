कौन हैं हंसिका कृष्णा? जिनके लीक हुए प्राइवेट वीडियो से मची सनसनी, फिल्मों में करने वाली हैं एट्री

20 साल की हंसिका कृष्णा मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक चर्चित परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता कृष्णकुमार अभिनेता होने के साथ-साथ राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। वहीं उनकी बहनें अहाना कृष्णा और ईशानी कृष्णा भी मलयालम सिनेमा में अपनी पहचान बना चुकी हैं। लेकिन हंसिका ने फिल्मों से अलग सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी खास जगह बनाई।