18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

दीपिका कक्कड़ के धर्म बदलने पर फिर उठा विवाद, करवा चौथ नहीं रमजान के रोजे रखती हैं अभिनेत्री

Dipika Kakar Karwa Chauth Ramzan Controversy: टीवी अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ इब्राहिम एक बार फिर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। करवाचौथ और रमजान वाले विवादित बयान को लेकर वो फिर सुर्खियों में हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 18, 2026

Dipika Kakar Karwa Chauth Ramzan Controversy

Dipika Kakar Karwa Chauth Ramzan Controversy (सोर्स- एक्स)

Dipika Kakar Karwa Chauth Ramzan Controversy: टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ इब्राहिम एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गई हैं। इस बार वजह बना है उनका एक पुराना वीडियो, जो इन दिनों रमजान के मौके पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है और उनके बयानों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

‘ससुराल सिमर का’ के समय का वीडियो वायरल (Dipika Kakar Karwa Chauth Ramzan Controversy)

बताया जा रहा है कि ये वीडियो उस समय का है जब दीपिका अपने सुपरहिट शो 'ससुराल सिमर का' की शूटिंग कर रही थीं। हालांकि ये क्लिप पुरानी है, लेकिन रमजान के दौरान फिर से वायरल होने के बाद ये विवाद का कारण बन गई है।

वीडियो में दीपिका करवा चौथ को लेकर अपनी राय देती नजर आती हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने कभी ये व्रत नहीं रखा और उनकी मां ने भी इसे नहीं मनाया। वहीं रमजान और इफ्तार को लेकर उन्होंने इसे एक भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव बताया था।

यूजर्स ने बताया ‘दोहरा रवैया’ (Dipika Kakar Karwa Chauth Ramzan Controversy)

दीपिका के इन बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स ने इसे दोहरे मापदंड बताते हुए आलोचना की है, तो वहीं कुछ लोग उनके समर्थन में भी नजर आए। एक यूजर ने लिखा, 'कभी-कभी लगता है कि माता-पिता अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में सही से नहीं समझा पाते।' दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा, 'देखो पहले और अब के चेहरे में कितना फर्क है।'

ट्रोलर्स के निशाने पर आईं दीपिका कक्कड़

एक दूसरे कमेंट में लिखा गया, 'सरकार को धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाना चाहिए।' वहीं एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, 'रोजे तो पूरे जोश से रखे जा रहे हैं।' एक और टिप्पणी में लिखा गया, 'घर में तो पहले से ही सभी रोजे रखते थे।'

कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'रानी से नौकरानी बनने तक का सफर।' हालांकि सभी प्रतिक्रियाएं नकारात्मक नहीं थीं। एक यूजर ने दीपिका का समर्थन करते हुए लिखा, 'वह अपने धर्म का पालन कर रही हैं, इसमें गलत क्या है? असल समस्या ये है कि लोग खुद अपने धर्म का पालन नहीं करते।' एक दूसरे यूजर ने कहा, 'आखिरी में उनकी आंखों में आंसू सच्चे लग रहे थे, मैं उनके लिए खुश हूं।'

बढ़ती ट्रोलिंग और बहस

दीपिका कक्कड़ पहले भी अपने निजी जीवन और धर्म से जुड़े फैसलों को लेकर ट्रोलिंग का सामना कर चुकी हैं। इस बार भी मामला काफी बढ़ता नजर आ रहा है। कुछ यूजर्स ने तो यहां तक कहा कि इस तरह के बयानों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि कई लोग इसे व्यक्तिगत पसंद का मामला बता रहे हैं।

सोशल मीडिया पर बंटे लोग

इस पूरे विवाद ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी सेलिब्रिटी के बयान कितनी तेजी से बहस का मुद्दा बन जाते हैं। जहां एक ओर दीपिका के आलोचक उन्हें निशाने पर ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके समर्थक इसे उनकी निजी आस्था और चुनाव का हिस्सा मान रहे हैं। अब देखना होगा कि यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है और क्या दीपिका इस पर कोई सफाई देती हैं या नहीं।

ये भी पढ़ें

Dhurandhar 2 First Review: ‘शोले’ से भी बड़ी फिल्म…रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ का पहला रिव्यू आया सामने
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 First Review Out

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Mar 2026 02:28 pm

Published on:

18 Mar 2026 01:36 pm

Hindi News / Entertainment / दीपिका कक्कड़ के धर्म बदलने पर फिर उठा विवाद, करवा चौथ नहीं रमजान के रोजे रखती हैं अभिनेत्री

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर 2’ की रिलीज से चंद घंटे पहले डायरेक्टर आदित्य धर को सताया ये डर, पोस्ट क्रेडिट सीन पर दिया ये हिंट

dhurandhar 2 director Aditya Dhar heartfelt Request to fans Please do not share spoiler after watch film
बॉलीवुड

सच लिखने में क्या डर?…सारा अली खान पर कंगना रनौत ने कसा तंज, केदारनाथ मंदिर जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद

Kangana Ranaut On Sara Ali Khan Kedarnath Row
बॉलीवुड

विवादित बयान के बाद ट्रोलिंग को लेकर वड़ा पाव गर्ल का फूटा गुस्सा, बोलीं- ‘मैं अपने आप को मारूंगी नहीं, जब तक…

Vada Pav Girl Controversy:
मनोरंजन

10 एपिसोड की इस सीरीज ने OTT पर काटी गदर, नेताओं की पोल खुली, मची हलचल

10 एपिसोड की इस सीरीज ने OTT पर काटा गदर, नेताओं की पोल खुली, मची हलचल
मनोरंजन

राजपाल यादव पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, चेक बाउंस केस में है सुनवाई, क्या फिर जाना पड़ेगा जेल?

Rajpal Yadav Today hearing in cheque bounce case in delhi hight court after Interim bail
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.