दीपिका कक्कड़ के धर्म बदलने पर फिर उठा विवाद, करवा चौथ नहीं रमजान के रोजे रखती हैं अभिनेत्री

Dipika Kakar Karwa Chauth Ramzan Controversy (सोर्स- एक्स)
Dipika Kakar Karwa Chauth Ramzan Controversy: टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ इब्राहिम एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गई हैं। इस बार वजह बना है उनका एक पुराना वीडियो, जो इन दिनों रमजान के मौके पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है और उनके बयानों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि ये वीडियो उस समय का है जब दीपिका अपने सुपरहिट शो 'ससुराल सिमर का' की शूटिंग कर रही थीं। हालांकि ये क्लिप पुरानी है, लेकिन रमजान के दौरान फिर से वायरल होने के बाद ये विवाद का कारण बन गई है।
वीडियो में दीपिका करवा चौथ को लेकर अपनी राय देती नजर आती हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने कभी ये व्रत नहीं रखा और उनकी मां ने भी इसे नहीं मनाया। वहीं रमजान और इफ्तार को लेकर उन्होंने इसे एक भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव बताया था।
दीपिका के इन बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स ने इसे दोहरे मापदंड बताते हुए आलोचना की है, तो वहीं कुछ लोग उनके समर्थन में भी नजर आए। एक यूजर ने लिखा, 'कभी-कभी लगता है कि माता-पिता अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में सही से नहीं समझा पाते।' दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा, 'देखो पहले और अब के चेहरे में कितना फर्क है।'
एक दूसरे कमेंट में लिखा गया, 'सरकार को धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाना चाहिए।' वहीं एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, 'रोजे तो पूरे जोश से रखे जा रहे हैं।' एक और टिप्पणी में लिखा गया, 'घर में तो पहले से ही सभी रोजे रखते थे।'
कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'रानी से नौकरानी बनने तक का सफर।' हालांकि सभी प्रतिक्रियाएं नकारात्मक नहीं थीं। एक यूजर ने दीपिका का समर्थन करते हुए लिखा, 'वह अपने धर्म का पालन कर रही हैं, इसमें गलत क्या है? असल समस्या ये है कि लोग खुद अपने धर्म का पालन नहीं करते।' एक दूसरे यूजर ने कहा, 'आखिरी में उनकी आंखों में आंसू सच्चे लग रहे थे, मैं उनके लिए खुश हूं।'
दीपिका कक्कड़ पहले भी अपने निजी जीवन और धर्म से जुड़े फैसलों को लेकर ट्रोलिंग का सामना कर चुकी हैं। इस बार भी मामला काफी बढ़ता नजर आ रहा है। कुछ यूजर्स ने तो यहां तक कहा कि इस तरह के बयानों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि कई लोग इसे व्यक्तिगत पसंद का मामला बता रहे हैं।
इस पूरे विवाद ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी सेलिब्रिटी के बयान कितनी तेजी से बहस का मुद्दा बन जाते हैं। जहां एक ओर दीपिका के आलोचक उन्हें निशाने पर ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके समर्थक इसे उनकी निजी आस्था और चुनाव का हिस्सा मान रहे हैं। अब देखना होगा कि यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है और क्या दीपिका इस पर कोई सफाई देती हैं या नहीं।
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