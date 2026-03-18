दीपिका कक्कड़ के धर्म बदलने पर फिर उठा विवाद, करवा चौथ नहीं रमजान के रोजे रखती हैं अभिनेत्री

इस पूरे विवाद ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी सेलिब्रिटी के बयान कितनी तेजी से बहस का मुद्दा बन जाते हैं। जहां एक ओर दीपिका के आलोचक उन्हें निशाने पर ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके समर्थक इसे उनकी निजी आस्था और चुनाव का हिस्सा मान रहे हैं। अब देखना होगा कि यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है और क्या दीपिका इस पर कोई सफाई देती हैं या नहीं।