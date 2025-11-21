'ऑन-स्क्रीन Kissing लगता है सिर्फ दिखावा...' कैमरे पर रोमांस को लेकर गिरिजा ओक ने कही ये बात

साथ ही दूसरा व्यक्ति आपके बालों को देख रहा है और आपको इस सिचुएशन में रोमांस करते इतने सारे लोग क्रिटिकली देख रहे होते है कि उस समय इंटीमेट सीन या ऑन-स्क्रीन Kissing और रोमांस करना सिर्फ दिखावा लगता है, जैसे कार्डबोर्ड को कोई Kiss कर रहे हों, कोई फीलिंग नहीं होती। सब कुछ मैकेनिकल होता है।" गिरिजा ने हंसते हुए कहा आगे ये भी बताया, 'कई इमोशनल क्लोज-अप बिना को-एक्टर के किए जाते हैं। जब आपको कैमरे के पास आकर कुछ कहना होता है, तो ये आपका क्लोज-अप होता है। दूसरा इंसान आपके सामने नहीं होता। आप कैमरे को देख रहे होते हैं, या कटर स्टैंड के कोने को। मैंने अपनी कुछ सबसे प्यारी बातें थर्मोकोल के एक टुकड़े, एक काले कपड़े, या एक लाइट स्टैंड के कोने को देखते हुए कही हैं।"