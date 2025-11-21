'ऑन-स्क्रीन Kissing लगता है सिर्फ दिखावा...' कैमरे पर रोमांस को लेकर गिरिजा ओक ने कही ये बात

गिरिजा ओक (सोर्स: X @GirijaOak_)
Girija Oak: मराठी एक्ट्रेस गिरिजा ओक इन दिनों सोशल मीडिया पर सनसनी बनी हुई हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले उन्होंने ब्लू साड़ी में अपनी तस्वीर पोस्ट की थी। जिसकी तुलना मोनिका बेलुची और सिडनी स्वीनी तक हो रही है। बता दें, एक्ट्रेस बॉलीवुड में 'तारे जमीन पर' और 'जवान' फिल्म में काम कर चुकी हैं, लेकिन अब उन्हें फैंस अपने खूबसूरत लुक की वजह से नेशनल क्रश का टैग दे बैठे है। इन सबके बीच, गिरिजा ओक का ऑन-स्क्रीन रोमांस पर बयान भी खूब वायरल हो रहा है।
गिरिजा ओक ने बताया कि कई बार और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से ये एक सवाल है कि, वो स्क्रीन पर रोमांस कैसे करती हैं और खासकर महिलाएं अक्सर ये जानने के लिए उत्सुक रहती हैं कि एक्टर के साथ और कैमरे के सामने अजनबियों के साथ केमिस्ट्री या रोमांस एक्ट्रेस कैसे करती हैं।
मनोज बाजपेयी के साथ अपनी फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंडे' का उदाहरण देते हुए द लल्लनटॉप के साथ बातचीत में गिरिजा ओक ने बताया,'ऑडियंस अक्सर सोचती है कि रोमांटिक सीन इंटिमेट ये सपनों जैसे होते हैं, लेकिन असलियत इससे बहुत दूर है। जब भी मैं ऐसे इवेंट्स में जाती हूं जहां बहुत सारी महिलाएं होती हैं, तो वे हमेशा मुझसे पूछती हैं कि मैं रोमांस कैसे करती हूं। जो बहुत दिलचस्प है।' बता दें, एक्ट्रेस ने टेक्निकल और अनकम्फर्टेबल माहौल के बारे में बताते हुए कहा, शुरूआत में ऐसे रोमांटिक सीन शूट किए जाते हैं।
गिरिजा ओक ने आगे बताया, "सेट पर अक्सर 100-150 लोग भरे होते हैं, पंखे और AC बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि वे साउंड रिकॉर्डिंग में रुकावट डाल सकते हैं। इसके बाद, आपको बहुत पसीना आ रहा है… आपकी पीठ पसीने से भीगी हुई है और आपके शरीर से जुड़ा माइक्रोफोन ट्रांसमीटर गर्म हो रहा है। आप कॉस्ट्यूम में हैं और कोई आपका पसीना सुखाने के लिए हेयर ड्रायर इस्तेमाल कर रहा है। इस अफरा-तफरी के बीच, एक्टर्स को लाइटिंग, परछाई और कैमरा एंगल की बढ़ी चिंता होती है।
साथ ही दूसरा व्यक्ति आपके बालों को देख रहा है और आपको इस सिचुएशन में रोमांस करते इतने सारे लोग क्रिटिकली देख रहे होते है कि उस समय इंटीमेट सीन या ऑन-स्क्रीन Kissing और रोमांस करना सिर्फ दिखावा लगता है, जैसे कार्डबोर्ड को कोई Kiss कर रहे हों, कोई फीलिंग नहीं होती। सब कुछ मैकेनिकल होता है।" गिरिजा ने हंसते हुए कहा आगे ये भी बताया, 'कई इमोशनल क्लोज-अप बिना को-एक्टर के किए जाते हैं। जब आपको कैमरे के पास आकर कुछ कहना होता है, तो ये आपका क्लोज-अप होता है। दूसरा इंसान आपके सामने नहीं होता। आप कैमरे को देख रहे होते हैं, या कटर स्टैंड के कोने को। मैंने अपनी कुछ सबसे प्यारी बातें थर्मोकोल के एक टुकड़े, एक काले कपड़े, या एक लाइट स्टैंड के कोने को देखते हुए कही हैं।"
एक्ट्रेस गिरिजा ओक की वर्कफ्रॉट की बात करें तो उन्होंने कम उम्र में 'गोश्त छोटी डोंगराएवधी' जैसी मराठी फिल्मों से डेब्यू किया और इसके बाद 'गुलमोहर', 'मानिनी', 'अडगुले मडगुले', 'तारे जमीन पर', 'शोर इन द सिटी', और 'जवान' जैसे शो और फिल्मों में अपनी काबिलियत साबित की।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग