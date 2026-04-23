22 साल बाद एक ही फिल्म में दिखेंगे सलमान खान और अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख के कन्फर्म करते ही फैंस ने मनाया जश्न

Salman Khan Cameo In Raja Shivaji Movie: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रितेश देशमुख का ड्रीम प्रोजेक्ट 'राजा शिवाजी' इन दिनों लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐतिहासिक बैकग्राउंड पर आधारित इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई थी, लेकिन अब फिल्म से जुड़ी एक और बड़ी खबर ने इसे और खास बना दिया है। हाल ही में रितेश देशमुख ने खुलासा किया है कि सुपरस्टार सलमान खान भी इस भव्य फिल्म में एक खास भूमिका निभाते नजर आएंगे। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है।