22 साल बाद एक ही फिल्म में दिखेंगे सलमान खान और अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख के कन्फर्म करते ही फैंस ने मनाया जश्न

Salman Khan Cameo In Raja Shivaji Movie (सोर्स- एक्स)
Salman Khan Cameo In Raja Shivaji Movie: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रितेश देशमुख का ड्रीम प्रोजेक्ट 'राजा शिवाजी' इन दिनों लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐतिहासिक बैकग्राउंड पर आधारित इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई थी, लेकिन अब फिल्म से जुड़ी एक और बड़ी खबर ने इसे और खास बना दिया है। हाल ही में रितेश देशमुख ने खुलासा किया है कि सुपरस्टार सलमान खान भी इस भव्य फिल्म में एक खास भूमिका निभाते नजर आएंगे। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है।
बताया जा रहा है कि इस ऐतिहासिक ड्रामा में सलमान खान एक महत्वपूर्ण योद्धा के किरदार में दिखाई देंगे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेहद भरोसेमंद सहयोगियों में से एक थे। हालांकि उनके रोल की आधिकारिक जानकारी पूरी तरह सामने नहीं आई है, लेकिन रितेश देशमुख ने संकेत दिया है कि उनका किरदार कहानी के लिए बेहद अहम होगा। यही वजह है कि दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है।
दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के जरिए सलमान खान और अभिषेक बच्चन करीब 22 साल बाद एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। इससे पहले दोनों कलाकारों ने साल 2004 में फिल्म 'फिर मिलेंगे' में साथ काम किया था। इतने लंबे अंतराल के बाद दोनों सितारों का एक साथ स्क्रीन शेयर करना फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग इस खबर को लेकर खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं और फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
राजा शिवाजी सिर्फ स्टारकास्ट की वजह से ही नहीं बल्कि अपनी कहानी के कारण भी खास मानी जा रही है। ये फिल्म मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनके संघर्षों पर आधारित है। रितेश देशमुख खुद इस फिल्म में शिवाजी महाराज की भूमिका निभा रहे हैं और उन्होंने इसके निर्देशन की जिम्मेदारी भी संभाली है। यह प्रोजेक्ट उनके करियर का सबसे महत्वाकांक्षी प्रयास माना जा रहा है।
फिल्म में अभिषेक बच्चन संभाजी शाहाजी भोसले के किरदार में नजर आएंगे। इसके अलावा संजय दत्त, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते और जेनेलिया देशमुख जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे। इतनी बड़ी स्टारकास्ट के कारण फिल्म पहले ही दर्शकों की नजरों में खास जगह बना चुकी है।
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