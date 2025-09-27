Pawan Kalyan Hospitalized: साउथ के फेमस एक्टर की बिगड़ी तबीयत, आनन-फानन में कराया गया भर्ती

Pawan Kalyan Hospitalized: साउथ के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एक्टर की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उन्हें इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया गया है, जिससे उनके फैंस काफी परेशान हो गए हैं। हर कोई अपने फेवरेट एक्टर के ठीक होने को लेकर दुआ मांग रहा है। जैसे ही ये खबर आई सोशल मीडिया हंगामा मच गया और कमेंट की लाइन लग गई है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके पवन कल्याण की सेहत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, "माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण गारू के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। ईश्वर करे कि वे स्वस्थ होकर आंध्र प्रदेश की जनता की सेवा करते रहें और 'ओजी' की सफलता का आनंद लें, जिसकी काफी सराहना हो रही है।"
इसी पोस्ट में आगे लिखा गया है कि अभिनेता का बुखार कम नहीं हुआ है और उन्हें लगातार खांसी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। जहां डॉक्टरों के निर्देशानुसार हैदराबाद में उनका इलाज चल रहा है।
इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर पवन कल्याण के फैंस ने उनके जल्दी ठीक होने के लिए दुआएं करना शुरू कर दिया है। हर कोई उनके ठीक होने की कामना कर रहा है, ताकि वह जल्द से जल्द वापस आकर अपने काम पर लौट सकें।
गौरतलब है कि पवन कल्याण इन दिनों अपनी फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। यह फिल्म 25 सितंबर को रिलीज हुई है और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया है और लोग इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार था, जो अब खत्म हो चुका है, लेकिन अब पवन कल्याण की सेहत को लेकर सब चिंतित हैं।