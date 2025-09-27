Pawan Kalyan Hospitalized: साउथ के फेमस एक्टर की बिगड़ी तबीयत, आनन-फानन में कराया गया भर्ती

इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर पवन कल्याण के फैंस ने उनके जल्दी ठीक होने के लिए दुआएं करना शुरू कर दिया है। हर कोई उनके ठीक होने की कामना कर रहा है, ताकि वह जल्द से जल्द वापस आकर अपने काम पर लौट सकें।



गौरतलब है कि पवन कल्याण इन दिनों अपनी फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। यह फिल्म 25 सितंबर को रिलीज हुई है और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया है और लोग इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार था, जो अब खत्म हो चुका है, लेकिन अब पवन कल्याण की सेहत को लेकर सब चिंतित हैं।