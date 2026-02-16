आपस में ही भिड़े कांग्रेसी: मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर वार, पवन खेड़ा को बताया ‘कठपुतली’,शशि थरूर पर साधा निशाना

Media department: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पूरे देश में मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन उनकी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। अपने बयानों से अक्सर विवादों में रहने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर (Mani Shankar Aiyar) ने राहुल गांधी पर बयान दिया है तो एक बार फिर अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। इस बार उनके निशाने पर कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा और कांग्रेस के वरिष्ठ चॉकलेटी नेता शशि थरूर(Shashi Tharoor) हैं। अय्यर के ताजा हमलों ने पार्टी के अंदर की गुटबाजी को एक बार फिर सार्वजनिक कर दिया है, जिससे कांग्रेस नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।