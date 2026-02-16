मणिशंकर के बयान से बढ़ी सियासी हलचल, कहा- ‘CPM नेता पिनाराई ही होंगे केरल के अगले सीएम’, कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा

कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के बयान ने पार्टी को एकबार फिर असहज कर दिया है। अय्यर ने कहा कि केरल भारत का इकलौता ऐसा राज्य है, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पदचिन्हों पर आगे बढ़ा है। जिसकी तरक्की हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आगामी विधानसभा चुनाव में अपना पद बरकार रखेंगे। हालांकि कांग्रेस ने उनके इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसको उनका व्यक्तिगत बयान बताया है।