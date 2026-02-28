US-Israel Iran war: अब पूरे मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग, खाड़ी देशों में गूँजे धमाके! देश के नागरिकों को संबोधित भी कर सकते हैं ट्रंप

Missile Strike: इज़रायल और अमेरिका ने ईरान पर हमले कर इस देश को बुरी तरह दहला दिया है। ईरान पर इस हमले के बाद अब मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका और इज़रायल ने एक साझा और बड़े सैन्य अभियान के तहत ईरान पर भीषण हमले किए हैं, जिससे पूरा क्षेत्र युद्ध की चपेट में आ गया है। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ शुरू किए गए अपने इस आक्रामक सैन्य अभियान (US Iran War Updates) को 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' (Operation Epic Fury) नाम दिया है। अमेरिकी डिफेंस का एयरबेस सक्रिय हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दी गई चेतावनी के कुछ ही दिनों बाद, अमेरिका और इज़रायली सेना ने ईरान के प्रमुख सैन्य और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजधानी तेहरान सहित कई शहरों में ज़ोरदार धमाके सुने गए। न्यूज़ एजेंसियों के अनुसार, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ख़ामेनेई के दफ़्तर के नज़दीक भी हमले होने की ख़बर है, जिसके बाद उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। इधर खबर है कि मौजूदा हालात के मददेनजर अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं।