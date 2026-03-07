Nepal elections: नेपाल में अब ‘जेन-z’ का राज, भारत विरोधी बयान देने वाले ओली हारे, बालेन का इंडिया कनेक्शन

बालेन शाह पीएम पद के लिए उम्मीदवार से पहले काठमांडू महानगर पालिका के मेयर रह चुके हैं। इनकी कमाई के मुख्य सोर्स की बात करें तो सबसे बड़ा हिस्सा उनके इंजीनियरिंग कारोबार से आता है। वे बालेन कंसल्टिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ने से पहले मेयर पद पर रहते हुए उन्हें 46,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता था। वहीं इनकी संगीत (रैप) से भी कमाई होती है। उन्होंने कई टीवी शो, रैप बैटल और म्यूजिक वीडियो में काम किया है। रैप, गीत लेखन, संगीत निर्माण और स्टेज परफॉर्मेंस उनके लिए अतिरिक्त आय के सोर्स हैं। अपने रैप सान्ग में वे प्रायः सत्ताधारी लोगों को निशाना बनाते रहे हैं।