मौसम दिखाएगा नया खेल: 8, 9, 10, 11 और 12 मार्च को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी

मानसून (Monsoon) का 2025 सीज़न बेहद ही कमाल का रहा और इस दौरान पूरे देश में शानदार बारिश हुई। बारिश के सीज़न में देश में मौसम भी सुहावना रहा। इस दौरान कई राज्यों में तो इतनी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए और साथ ही नदी, तालाब और बांध भी पूरी तरह से भर गए। देश के कई राज्यों में अब गर्मी ने दस्तक दे दी है, लेकिन अभी भी कई राज्यों में तेज़ बारिश का सिलसिला बरकरार है। बारिश के लिए 2025 एक अच्छा साल रहा और 2026 में भी जोरदार बारिश का पूर्वानुमान है। देश में अब मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 8, 9, 10, 11 और 12 मार्च को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।