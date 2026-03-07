7 मार्च 2026,

शनिवार

राष्ट्रीय

मौसम दिखाएगा नया खेल: 8, 9, 10, 11 और 12 मार्च को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी

Heavy Rain Alert: देश में मौसम अब नया खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने 8, 9, 10, 11 और 12 मार्च को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

भारत

image

Tanay Mishra

Mar 07, 2026

Heavy rain alert issued by IMD

Heavy rain alert issued by IMD

मानसून (Monsoon) का 2025 सीज़न बेहद ही कमाल का रहा और इस दौरान पूरे देश में शानदार बारिश हुई। बारिश के सीज़न में देश में मौसम भी सुहावना रहा। इस दौरान कई राज्यों में तो इतनी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए और साथ ही नदी, तालाब और बांध भी पूरी तरह से भर गए। देश के कई राज्यों में अब गर्मी ने दस्तक दे दी है, लेकिन अभी भी कई राज्यों में तेज़ बारिश का सिलसिला बरकरार है। बारिश के लिए 2025 एक अच्छा साल रहा और 2026 में भी जोरदार बारिश का पूर्वानुमान है। देश में अब मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 8, 9, 10, 11 और 12 मार्च को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

केरल में कैसा रहेगा मौसम?

केरल में हर साल मानसून की एंट्री के साथ ही बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है और 2025 में भी ऐसा ही हुआ। मानसून के दौरान केरल में शानदार बारिश हुई और इसके बाद भी राज्य में अभी भी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। अब केरल में मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में 8, 9, 10, 11 और 12 मार्च को भारी बारिश होगी।

हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का मिज़ाज?

हिमाचल प्रदेश में भी मानसून 2025 सीज़न के दौरान जमकर बारिश हुई और अभी भी राज्य में बारिश का दौर थमा नहीं है। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में 8, 9, 10, 11 और 12 मार्च को जमकर बादल बरसेंगे।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

देश में मौसम नया खेल दिखाने की तैयारी में है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि उत्तराखंड, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, माहे, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी, यनम और रायलसीमा में 8, 9, 10, 11 और 12 मार्च को भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में भी 8, 9, 10, 11 और 12 मार्च को जमकर बादल बरसेंगे।

07 Mar 2026 04:36 pm

