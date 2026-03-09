9 मार्च 2026,

सोमवार

विदेश

इजरायल पर ईरान का बड़ा मिसाइल हमला, एक की मौत; पुतिन ने किया ईरान को खुला समर्थन

इजरायल ने जवाब में ईरान के IRGC एयर फोर्स मुख्यालय को नष्ट करने का दावा किया, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल कमांड और UAV यूनिट्स शामिल थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Mar 09, 2026

israel iran war

Iranian Missile Attack Central Israel: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के 10वें दिन ईरान ने इजरायल पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया, जिसमें सेंट्रल इजरायल में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हुए। इजरायली सेना ने पुष्टि की कि तेहरान से दागी गई मिसाइलों की कई सैल्वो को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन कुछ मिसाइलों के मलबे से नुकसान हुआ। यह हमला ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैयद मोजतबा खामेनेई के नेतृत्व में पहली बड़ी जवाबी कार्रवाई मानी जा रही है।

मोजतबा खामेनेई चुने गए सुप्रीम लीटर

ईरान के राज्य प्रसारक IRIB ने बताया कि अयातुल्लाह अली खामेनेई की अमेरिका-इजरायल हमलों में मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई (56) को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने नए सुप्रीम लीडर के रूप में चुना है। IRGC (इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स) ने तुरंत नए नेता के प्रति निष्ठा की शपथ ली। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि यह ऑपरेशन ईमानदार वादा 4 की 29वीं लहर है, जिसमें इजरायल के तेल अवीव, नेगेव रेगिस्तान और क्षेत्रीय अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया।

इजरायली सेना का दावा, 140 ठिकानों पर किए हमले

इजरायल ने जवाब में ईरान के IRGC एयर फोर्स मुख्यालय को नष्ट करने का दावा किया, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल कमांड और UAV यूनिट्स शामिल थे। इजरायली सेना ने कहा कि रविवार को ही 140 से अधिक ठिकानों पर हमले किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल ईयाल जमीर ने कहा, 'यह लंबा संघर्ष होगा, धैर्य और सहनशक्ति की जरूरत है।'

पुतिन ने किया ईरान को खुला समर्थन

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को बधाई दी और ईरान को अटूट समर्थन का वादा किया। क्रेमलिन के बयान में पुतिन ने कहा, 'रूस तेहरान का विश्वसनीय साथी बना रहेगा। सशस्त्र आक्रमण के समय आपके नेतृत्व में साहस और समर्पण की जरूरत होगी।' उन्होंने ईरान के साथ एकजुटता जताई और कहा कि मोजतबा अपने पिता की विरासत को सम्मान के साथ आगे बढ़ाएंगे।

बहरीन में बजे सायरन

गल्फ देशों पर भी ईरानी हमले जारी हैं। बहरीन में सायरन बजे, नागरिकों को सुरक्षित जगह पहुंचने की सलाह दी गई। ईरानी हमलों से BAPCO तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद फोर्स मेज्योर घोषित किया गया। सऊदी अरब ने शायबाह ऑयलफील्ड की ओर जा रहे चार ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। यूएई ने मिसाइल हमलों का जवाब दिया। कतर ने भी मिसाइल इंटरसेप्ट की।

मोजतबा लंबे समय तक नहीं टिकेंगे: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए नेता को लाइटवेट बताया और कहा कि वे शांति लाने वाले व्यक्ति चाहते हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि मोजतबा लंबे समय तक नहीं टिकेंगे अगर अमेरिका की मंजूरी नहीं मिली। अमेरिका ने सऊदी अरब से गैर-जरूरी दूतावास स्टाफ को निकालने का आदेश दिया।

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Published on:

09 Mar 2026 04:27 pm

Hindi News / World / इजरायल पर ईरान का बड़ा मिसाइल हमला, एक की मौत; पुतिन ने किया ईरान को खुला समर्थन

