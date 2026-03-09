इजरायल पर ईरान का बड़ा मिसाइल हमला, एक की मौत; पुतिन ने किया ईरान को खुला समर्थन

Iranian Missile Attack Central Israel: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के 10वें दिन ईरान ने इजरायल पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया, जिसमें सेंट्रल इजरायल में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हुए। इजरायली सेना ने पुष्टि की कि तेहरान से दागी गई मिसाइलों की कई सैल्वो को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन कुछ मिसाइलों के मलबे से नुकसान हुआ। यह हमला ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैयद मोजतबा खामेनेई के नेतृत्व में पहली बड़ी जवाबी कार्रवाई मानी जा रही है।